Cosa è successo domenica scorsa al fiume Gorgo Cottone di Marinella di Selinunte? Quegli scarichi anomali in mare cosa contenevano? È quello che vuole accertare la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo che ha disposto controlli sulle acque torbide che, domenica scorsa, sono arrivate in piena sul fiume e poi scaricate in mare con una chiazza ben visibile anche a distanza. Secondo le prime indagini quanto successo è stato dovuto alla rottura accidentale di una condotta idrica d’irrigazione situata più a monte, immediatamente ripristinata dal Consorzio di bonifica. La Capitaneria di porto, però, vuole vederci chiaro su quanto è stato riversato in mare. Agenti hanno effettuato dei prelievi di campioni di acqua che saranno esaminati da Arpa Sicilia. La stessa Arpa ha continuato il monitoraggio nei giorni a seguire domenica.

Nell’ambito dell’operazione “Mare sicuro”, agenti della Guardia Costiera hanno sanzionato tre proprietari di acquascooter che avevano raggiunto la riva allo scalo di Bruca, dopo aver sfrecciato in zone non consentite, mettendo a rischio l’incolumità dei bagnanti.