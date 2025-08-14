Violento acquazzone con forti raffiche di vento e grandine che ha ridotto quasi a zero la visibilità sull’A29 Mazara del Vallo-Palermo, tra gli svincoli di Santa Ninfa e Salemi. È successo nel pomeriggio di oggi mentre sull’importante arteria viaria era intenso il traffico in vista del Ferragosto. La pioggia ha fatto rallentare le auto, alcune delle quali si sono pure fermate all’interno di una delle gallerie dell’A29. La forte pioggia ha ridotto quasi a zero la visibilità per quasi mezz’ora e così il traffico ha subìto rallentamenti. Appena dopo lo svincolo di Salemi la situazione è tornata alla normalità.