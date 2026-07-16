La consigliera comunale Enza Viola ha presentato una mozione di indirizzo per l’emergenza irrigua nella Valle del Belìce. Da anni la consigliera, visto anche il suo lavoro, segue la questione che interessa gli agricoltori nella stagione irrigua. «La situazione idrica è disastrosa – scrive – il territorio della Valle del Belìce sta attraversando una gravissima emergenza irrigua causata dalle continue rotture della rete di distribuzione gestita dal Consorzio di bonifica “Agrigento 3” e “Trapani 1”». Secondo quanto scrive la Viola numerose aziende agricole alla data del 15 luglio non avrebbero potuto irrigare ancora le proprie culture: poca acqua, turni di 12 ore di erogazione e, in alcune zone, non più sufficienti gli interventi di manutenzione ordinaria. Da qui l’impegno da parte del consiglio comunale nei confronti del sindaco e la Giunta affinchè si attivino nei confronti degli enti preposti (Consorzi di bonifica e Regione). Per la Viola è necessario che «si adottino misure economiche straordinarie a sostegno delle aziende agricole, prevedendo l’esenzione dal pagamento dell’IMU sui terreni agricoli per l’anno 2026 o, comunque, misure compensative che evitino ulteriori aggravi economici per gli agricoltori». Tra le richieste anche quello di esentare gli agricoltori dal pagare il contributo consortile relativo al beneficio irriguo.