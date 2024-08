La questione della proposta di abrogazione del comma 3 dell’articolo 8ter dello Statuto comunale di Campobello di Mazara approda in consiglio comunale il prossimo 19 agosto, ore 17. Dopo che la Giunta ha approvato la modifica dello Statuto che, nello specifico, affronta la questione dell’acqua pubblica. Attualmente nello Statuto viene riconosciuta la gestione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economico, servizio pubblico essenziale. La Giunta ha proposto di cassare proprio quest’articolo. I consiglieri di minoranza (Simone Tumminello, Tommaso Di Maria, Isabel Montalbano, Liliana Catanzaro, Carla Prinzivalli e Giuseppe Fazzuni) hanno sollevato la questione e hanno pure allestito i banchetti per la raccolta firme a Tre Fontane e Torretta Granitola. A questa iniziativa ha partecipato anche il locale circolo del Partito democratico. In totale sono 420 le firme raccolte ma ora, gli stessi consiglieri, hanno chiesto un consiglio comunale straordinario per indire il sondaggio di opinione per consentire ai cittadini di potersi esprimere sull’abrogazione del comma 3 dell’articolo 8ter dello Statuto.

AUTORE. Redazione