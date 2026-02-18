La quarta sezione della Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza di assoluzione di primo grado emessa nei confronti dell’imprenditore Gaspare Cascino (difeso dagli avvocati Franco e Chiara Giuditta Messina), imputato del reato di lesioni aggravate. Cascino era finito sotto processo dopo la querela presentata dall’ex coniuge. La Corte ha assoluto l’imprenditore «perché il fatto non sussiste». Il procedimento penale inizialmente è stato trattato nell’ambito della disciplina prevista per i reati da “Codice rosso”. «La conferma dell’assoluzione consente al nostro cliente di guardare con fiducia e rinnovata serenità al proprio percorso lavorativo, con la consapevolezza che il rigoroso e approfondito accertamento giudiziario ha definitivamente chiarito la sua posizione», spiegano gli avvocati Franco e Chiara Giuditta Messina.