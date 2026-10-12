La quinta edizione del «PalmosaFest», rassegna di arte e letteratura promossa da «Palmosa-Kore» e presieduta da Bia Cusumano, sarà presentata il 28 novembre all’ex convento dei minimi a Castelvetrano. Nei giorni scorsi è stato rinnovato l’accordo di collaborazione tra il sodalizio e il Comune di Castelvetrano, che sosterrà la kermesse grazie ai fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica destinati agli enti locali impegnati in politiche di

promozione della lettura che hanno ottenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura la qualifica di «Città che legge».

La rassegna, parte della Rete dei festival letterari del trapanese, si è conquistata uno spazio importante grazie alla qualità delle proposte degli anni passati. Dal festival sono infatti passati alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama letterario nazionale.

Il nuovo direttore artistico sarà Alessandro Quarrato, confermata la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale, che assieme a Vincenzo Di Stefano, confermato anch’egli quale responsabile della comunicazione, dialogherà con gli autori ospiti.

“Madrina” del festival sarà invece la poetessa Marietta Salvo, vincitrice, nel 1989, per la poesia, del premio internazionale «Eugenio Montale».

La quinta edizione avrà come tema conduttore «Di cenere e di luce – La parola che (r)esiste» e sarà dedicata a Nella Cusumano, illustre cittadina castelvetranese che fu per lunghi anni dirigente del locale liceo classico «Pantaleo».

«Continuiamo a seminare bellezza nei nostri luoghi – spiega Bia Cusumano – fedeli al proposito di democratizzare la cultura, ampliando la conoscenza e la fruizione libraria per un pubblico vasto e diversificato. Una missione che si realizza prioritariamente attraverso il coinvolgimento attivo delle fasce di popolazione più giovani e la contestuale generazione di un valore aggiunto e duraturo per il territorio ospitante». La presidente di «Palmosa-Kore» ringrazia l’amministrazione comunale di Castelvetrano, nello specifico l’assessore all’Istruzione, Rosalia Ventimiglia, e la dirigente dei servizi culturali, Mariella Morici, «per la sensibilità dimostrata e il sostegno fattivo al festival».

La rassegna, patrocinata dall’Ars, è riconosciuta e abilitata per i percorsi di formazione «scuola-lavoro» rivolti agli studenti del triennio degli istituti superiori.