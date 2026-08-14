L’Asp Trapani sempre più vicina alle famiglie e alle mamme, per garantire un futuro più sereno a loro ed ai bimbi. L’Asp, infatti, ha sottoscritto un accordo con i Pediatri di Libera Scelta, rappresentati dal referente FIMP dott. Giuseppe Vella, che l’Azienda ringrazio per la disponibilità, per garantire la presenza proprio dei pediatri di famiglia nei Punti di Primo Intervento Pediatrico (PPIP) che, pertanto, saranno aperti tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00, oltre al sabato e alla domenica, come da consuetudine.

L’adesione del Pediatri di famiglia avverrà su base esclusivamente volontaria, a seguito di formale interpello ove si richiederà la disponibilità. il Pediatra in servizio al PPIP opererà con il supporto e la tutela della linea ospedaliera, avendo, dunque, a disposizione la linea laboratoristica e diagnostica strumentale. Allo stesso tempo, l’accordo prevede anche l’attività di consulenza per il Pronto Soccorso degli ospedali di Marsala e Mazara, pertanto, se un bimbo giungerà al Pronto Soccorso di Marsala o Mazara negli orari PPIP, sarà disponibile anche il Pediatra.

A quanti aderiranno è previsto il compenso orario definito dall’Accordo Collettivo Nazionale che ha anche previsto e definito che la copertura assicurativa in possesso dei Pediatri di famiglia è già idonea ai sensi della normativa vigente per il servizio, 7 giorni su 7, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

“Siamo concretamente vicini alle mamme, alle famiglie e alle generazioni future del nostro territorio – sottolinea Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario dell’Asp Trapani –. Grazie a questo importante accordo strategico con i Pediatri di Libera Scelta, uniamo le forze tra sanità territoriale e ospedaliera per offrire un presidio di cura ancora più capillare, tempestivo. Questa intesa testimonia la Nostra volontà di essere presenti ogni giorno, garantendo ai più piccoli, standard di assistenza sempre più alti e vicini ai bisogni reali della comunità”.