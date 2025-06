I Carabinieri della Stazione di Partanna hanno arrestato un 27enne del luogo per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, su richiesta di personale sanitario, sono intervenuti in una via del centro abitato in quanto vi era una persona in terra che presentava delle ferite da arma da taglio. Dai primi accertamenti e dalle dichiarazioni della vittima e dei testimoni i Carabinieri si sono messi sulle tracce dell’uomo che lo avrebbe attinto poco prima con una coltellata al petto al culmine di una lite che sarebbe scaturita per problemi di parcheggio.

In poco tempo i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare ed identificare il 27enne nella propria abitazione dove, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti circa 150 gr. di marijuana confezionata in involucri, 5 piante e semi della stessa sostanza nonché materiale per il confezionamento e lampade per la coltivazione delle piante, motivo per cui l’uomo veniva tratto in arresto. Tutto il materiale e la somma contante di 800 euro sono stati sottoposti a sequestro mentre sono ancora in corso le indagini dei militari dell’Arma per far luce sull’accoltellamento, la vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Il 27enne dopo l’udienza di convalida dell’arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Partanna con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.

AUTORE. Redazione