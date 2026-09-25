Anche quest’anno riaprirà nello spiazzo dell’ex oleificio “Fontane d’oro” di Campobello di Mazara, il campo d’accoglienza per migranti lavoratori. All’Assessorato regionale alla famiglia (che finanzia la gestione) è stato firmato il contratto di gestione col Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana che si occuperò del montaggio, gestione e smontaggio delle casette fornite dall’Unhcr alla Prefettura di Trapani. L’intervento finanziario rientra nell’ambito del progetto Su.Pr.Eme. 2 (PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027). Le unità abitative potranno essere utilizzate dai migranti lavoratori che non trovano accoglienza direttamente presso le aziende agricole. La presenza massiccia dei migranti lavoratori sul territorio di Campobello di Mazara si registra proprio in questo periodo, vista la raccolta delle olive da mensa.