Angelo Accardo di Campobello di Mazara e Caterina Vagliani di Canneto sull’Oglio (Mantova) su Fiat 508C, della scuderia Franciacorta Motori, hanno vinto il Trofeo Cave di Cusa, appuntamento decisivo del Campionato italiano regolarità auto storiche, disputatosi in questo fine settimana a Campobello di Mazara, con passaggio a Mazara del Vallo e anche al Parco archeologico di Selinunte. Con questa vittoria, ottenuta grazie a una prova di precisione e concentrazione con sole 294,96 penalità, il gentlemen driver campobellese Accardo e la navigatrice già campionessa italiana Caterina Vagliani si sono laureati campioni italiani con due gare di anticipo, considerando che il Tricolore CIREAS conta ancora due appuntamenti.

Secondi classificati sono Mario Passanante ed Alessandro Molgora ancora su Fiat 508 C della Franciacorta Motori che in questa occasione hanno dovuto porre fine al primato di vittorie, ben sei consecutive nelle edizioni precedenti. Sul podio il “pediatra di precisione” Giovanni Moceri, navigato dal calabrese Marco Campilongo su Lancia Ardea del Classic Team, scuderia che si è aggiudicata la vittoria tra i sodalizi sportivi. Primato under 30 per i giovani di Bobbio Andrea e Roberto Paradisi su Fiat 1100/103 del Classic Team. Un podio che sa di Targa Florio, appuntamento finale del Campionato italiano Grandi Eventi, che si svolgerà dal 16 al 19 ottobre e che vedrà presenti molti degli equipaggi che hanno gareggiato al Trofeo Cave di Cusa.