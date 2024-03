Il 12 Marzo nel plesso G.Verga dell’I.C.”Lombardo Radice Pappalardo”, a beneficio di due classi 5′ di Scuola Primaria, è stato avviato il progetto “Fish for kids” alla presenza del Presidente, Avv. Patrick Cirrincione e del Presidente della Commissione affiatamento, Avv. Stefano Amabile del Rotary Club di Castelvetrano che ha promosso l’iniziativa, insieme ad altri dell’area Drepanum del Distretto Rotary 2110 Sicilia- Malta.

Il progetto è stato patrocinato dall’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e ha lo scopo di promuovere il consumo di pesce nell’infanzia.

L’idea progettuale si sostanzia in due incontri in presenza, dei quali uno informativo sull’importanza di una sana ed equilibrata alimentazione che è stato tenuto dalle Dott.sse Rosaria Palma e Claudia Iacona ed uno show cooking con lo chef cuciniere Peppe Giuffrè che intratterrà gli alunni con la preparazione di piatti a base di pesce azzurro.

L’attività proseguirà nelle classi, grazie al materiale fornito durante gli incontri, e presso le famiglie tramite un sito web appositamente dedicato, che contiene un ricettario, informazioni e spunti per lo svago, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone possibile. Infatti la motivazione intrinseca è quella di educare tutta la comunità, non solo scolastica, per evitare patologie più serie, garantire lo sviluppo armonico e sano degli studenti e favorire abitudini alimentari corrette e salutari in tutte le famiglie.

AUTORE. Redazione