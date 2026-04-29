Il frame tratto dal video è chiaro: l’ambulante apre lo sportello laterale del furgone, scarica scatole di polistirolo e di cartone sul ciglio della strada e poi se ne va indisturbato. A immortalarlo è stata la fototrappola della Polizia municipale di Mazara del Vallo piazzata nascosta nei pressi del cavalcavia sull’autostrada A29, zona contrada San Nicola, sulla strada statale 115 Mazara-Campobello. Il soggetto, secondo quanto spiegano dalla Polizia municipale, sarebbe stato ripreso più volte intento a scaricare rifiuti speciali in quel punto. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria e, oltre le conseguenze penali, avrà sospesa la patente di guida. La fototrappola piazza in contrada San Nicola non è l’unica in dotazione alla Polizia municipale di Mazara. Altre 25 sono sparse sul territorio, in punti sensibili dove si registrano abbandoni indisciplinati di rifiuti.