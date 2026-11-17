Nuovi disagi in vista per gli automobilisti siciliani a causa di una serie di interventi tecnici programmati da Anas all’interno di diverse gallerie autostradali. Dal 23 novembre al 3 dicembre saranno infatti attive limitazioni temporanee alla circolazione lungo le direttrici A19, A29 (Palermo-Mazara del Vallo) e A29 dir (per Trapani). Sull’asse della A29 Palermo-Mazara del Vallo lunedì 23 novembre, nella fascia pomeridiana e serale dalle 16 alle 21 scatteranno riduzioni di carreggiata in entrambe le direzioni tra il km 14,857 e il km 16,720. Il tratto coinvolto è quello in corrispondenza delle gallerie Scalette, dove i flussi veicolari subiranno inevitabili rallentamenti. Subito dopo, nella notte tra il 23 e il 24 novembre, dalle 23 alle 4 del mattino, si procederà con la chiusura totale della carreggiata in direzione Palermo. Il blocco riguarderà il segmento compreso tra gli svincoli di Capaci e Tommaso Natale per consentire i lavori nelle gallerie Isola delle Femmine e Sferracavallo. Durante queste ore notturne, i veicoli diretti verso il capoluogo dovranno uscire obbligatoriamente a Capaci, percorrere la statale 113 e rientrare a Tommaso Natale.

Anche la diramazione A29 dir Alcamo-Trapani sarà oggetto di cantieri nella fase conclusiva del cronoprogramma, a inizio dicembre. Il 2 dicembre, dalle 16 alle 20 sono previste riduzioni di carreggiata in direzione Trapani tra il km 24,117 e il km 26,046, presso la galleria Fumosa. Nella notte successiva, dalle 22 del 2 dicembre alle 6 del 3 dicembre, verrà chiusa la carreggiata in direzione Alcamo tra gli svincoli di Dattilo e Fulgatore. In questo caso, il traffico deviato in uscita a Dattilo potrà transitare lungo via Gencheria, via Garibaldi e la statale 113 per poi rientrare allo svincolo di Fulgatore.