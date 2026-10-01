Da lunedì 5 a giovedì 8 ottobre, per consentire lo svolgimento delle ispezioni ordinarie del viadotto sul fiume Delia, saranno previste limitazioni alla circolazione sull’autostrada A29 “Palermo–Mazara del Vallo”, in provincia di Trapani. In particolare, nella fascia oraria compresa tra le ore 8 alle 20, in funzione delle esigenze delle attività ispettive, sarà chiuso al traffico il tratto in direzione Mazara del Vallo compreso tra lo svincolo di Campobello di Mazara, al km 97,600, e lo svincolo di Mazara del Vallo, al km 114,100. Gli utenti diretti a Mazara del Vallo dovranno uscire allo svincolo di Campobello di Mazara e proseguire lungo la strada statale 115 in direzione Mazara del Vallo, con possibilità di rientro in autostrada in corrispondenza dell’omonimo svincolo. Sarà garantito il transito in direzione Palermo anche in corrispondenza del viadotto Delia.