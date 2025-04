Una mozione a firma della consigliera comunale Enza Viola (Obiettivo città) di Castelvetrano, è stata presentata, inerente il rifacimento della segnaletica e la piantumazione di nuove piante nella borgata di Triscina. Lo scorso aprile a Triscina sono stati effettuati alcuni lavori di sfalciamento e pulizia del verde, in particolare nella zona della circonvallazione. Secondo quanto dice la consigliera Viola, durante questi lavori sarebbero stati danneggiati anche alcuni segnali stradali. Da qui la mozione presentata che impegna, come indirizzo, l’Amministrazione comunale a occuparsi del riposizionamento di nuova segnaletica e di piantumare nuovi alberi e piante per «ridare colore e bellezza alla borgata».