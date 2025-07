Un sorriso che riempie il cuore. Perché vedere sorridere i bambini, anche quelli che lottano contro un male, è qualcosa che non ha prezzo. Qualche sera addietro in un’abitazione privata di Triscina a far sorridere e divertire i più piccoli ci hanno pensato Francesca Monte e Dario Pellicane che hanno messo a disposizione la propria abitazione per una serata di festa. Non è la prima volta che lo fanno. “Uno per tutti, tutti per uno” è stata denominata la festa che, da un lato ha segnato la fine della scuola e dall’altro l’inizio della stagione estiva. Trentacinque bambini hanno vissuto momenti di sincera allegria e gioia, un momento di condivisione per famiglie con bambini piccoli. Un’occasione per trasmettere la propria vicinanza agli ospiti del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale civico “Di Cristina” di Palermo.

All’organizzazione ha contribuito la Pro Loco Castelvetrano-Triscina presieduta da Jessica Romano e alla serata ha partecipato il sindaco Giovanni Lentini . La festa è stata occasione per raccogliere fondi da destinare all’Unità diretta da Paolo D’Angelo per acquistare beni di prima necessità per le famiglie che vivono questo percorso difficile: microonde, pesapersone, accessori per la cucina, alimentari di vario genere e detersivi. All’organizzazione della festa hanno contributo anche un gruppo di aziende private, pronte a sostenere la lodevole finalità della festa: bar Forant, Casa Leader, Il Croissant di Bruno, La Boutique del Pane, Zancana, Burgio, Animazione Divertiamoci insieme, Pane e Sapori, Antica Pasticceria Siciliana e Sicilfrut.

AUTORE. Redazione