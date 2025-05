In vista dell’imminente stagione estiva sarà effettuata l’installazione di 7 passerelle in legno amovibili nelle spiagge libere di Triscina e Marinella di Selinunte, per facilitare l’accesso alle persone con disabilità o con ridotte capacità motorie. Le passerelle saranno collocate nei punti ritenuti più rispondenti alle esigenze degli utenti, individuati in base alle istanze presentate dai cittadini. I cittadini interessati sono invitati a presentare istanza al Comune entro e non oltre il 27 maggio 2025.

Modalità di presentazione: Via email all’indirizzo: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it oppure sdimaio@comune.castelvetrano.tp.it; Con consegna a mano presso il protocollo del Comune. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la IV Direzione Organizzativa del Comune al numero: 0924/909406.

