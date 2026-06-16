L’Amministrazione comunale di Campobello di Mazara, guidata da Daniele Mangiaracina, dice no alla zona a traffico limitato a Tre Fontane e, a poche settimane dall’insediamento, ha dato direttiva alla Polizia municipale di provvedere all’iter per adeguare la segnaletica. Per quest’estate non ci sarà, dunque, nessun varco attivo di Ztl nella zona del centro: «l’obiettivo – scrive sulla propria Fanpage il sindaco – è quello di semplificare la viabilità e le modalità di sosta, garantendo una maggiore fruibilità della frazione per residenti, visitatori e attività commerciali». Con lo stop alla Ztl bisognerà capire, però, quale piano traffico verrà messo in atto da parte dell’Amministrazione affinché nella zona centro non si crei il caos. Il neo sindaco Mangiaracina in campagna elettorale aveva annunciato lo smantellamento della Ztl, per la quale molti trasgressori delle regole imposte dal traffico limitato, sono stati multati lo scorso anno da parte della Polizia municipale.