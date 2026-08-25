Niente carri, come avvenuto nelle passate edizioni di Torretta Granitola e Tre Fontane, ma solo balli e maschere per il carnevale estivo a Tre Fontane che si riorganizzerà giovedì sera nella zona di via Trapani e via Scuderi della frazione. Dopo la notte bianca che ha riversato per strada centinaia di persone, i locali della movida – Freedom, Insonnia e Verdeluna – hanno pensato di organizzare il carnevale estivo col patrocinio gratuito del Comune che ha concesso l’utilizzo dello stemma sul materiale promozionale. «In via Trapani – spiega l’assessore comunale al turismo Piero Indelicato – verrà allestito un palchetto per animare il carnevale». Ci sarà il gruppo musicale dal vivo Locura band e poi in consolle si alterneranno Cognata, Alex, Nino Star, Ludj, Clara e Sasmu. Ed è annunciato anche un angolo per i bambini con gonfiabili e una band dixieland.