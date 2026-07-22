Quella che negli anni è diventata la tipologia di pizza più ricercata dai giovani è stata quella “cocktail” (con salsa rosa, gamberetti e insalata) e a pensarla fu Salvatore Cervellione, che dello storico punto ristoro “Pizza a taglio” di Tre Fontane è stato fondatore insieme al fratello Leonardo, per poi coinvolgere il nipote Michele. Dapprima un piccolo locale, poi il passaggio in un nuovo immobile in una posizione strategica per il centro di Tre Fontane. Per decenni la pizza a taglio di Tre Fontane è stato il punto di ritrovo di migliaia di giovani che dalla Valle del Belìce si riversano d’estate nei locali notturni di Tre Fontane. Ricordi impastati con i buoni sapori. Per molti anni è stato anche un locale di riferimento per molti turisti che l’hanno scelto per le pizze saporite e per l’apertura sino a tarda notte, consentendo uno spuntino appena usciti dai locali. L’ultimo anno d’apertura è stato il 2023 e da allora è stata una “mancanza” tra quanti vivono la frazione nel periodo estivo. Poi il punto ristoro è rimasto chiuso. Ieri è stato riaperto con una nuova gestione che vede insieme Giovanni Bonafede, Sonia Cudia e Michele Cervellione (figlio del fondatore Leonardo). Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Daniele Mangiaracina. E il primo giorno d’apertura è stato già un successo: 60 teglie di pizza terminate in 3 ore. Pizza a taglio si trova a Tre Fontane in via Trapani, 2. Per info e prenotazioni: 351 390 6225 (telefono e whatsapp)