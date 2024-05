Quest’estate nella frazione di Tre Fontane (Campobello di Mazara) c’è un nuovo spazio culturale, di aggregazione, condivisione e confronto. Si tratta di “Insonnia salotto culturale” nella parte ampliata dell’Insonnia club di via Trapani, dove Piero Indelicato ha organizzato una mini rassegna tra musica e teatro, col sostegno dell’Amministrazione comunale. Questo nuovo spazio nasce in occasione dei 25 anni di attività del locale. «Abbiamo pensato a questo salotto culturale come uno dei luoghi deputati alla costruzione di un senso di comunità, aggregazione ed inclusione», dicono Claudio e Antonella Lanfranca. «Ho accettato quest’incarico, che mi gratifica anche per l’amore che mi lega a questa terra dove sono nato e cresciuto, e dove ho segnato i miei esordi professionali con i primi spettacoli in piazza, che allora si conducevano sui camion, come la presentazione del concorso di Miss Italia. È per quest’amore incondizionato, che mi lega alla città dove sono nato e al territorio dove mi sono formato come uomo, che ho accettato la sfida di continuare a contribuire alla sua crescita culturale».