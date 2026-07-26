Una serata per ricordare i tempi d’oro trascorsi dalla città di Campobello di Mazara nello sport. Nell’ambito della festa dello sport – organizzato in questo week-end dal Comune – in piazza Favoroso a Tre Fontane si è svolto il gran galà dello sport che ha visto, tra gli altri, salire sul palco i componenti della Polisportiva Campobello protagonista in serie D, la Volley Campobello che raggiunse, decenni addietro, la serie A e poi la Pugilistica San Vito dalla quale sono emersi atleti che hanno poi combattuto nei mondiali e negli europei. Sul palco anche atleti della pallamano che a Campobello ha avuto i suoi tempi gloriosi. «Questo patrimonio di ricordi non deve rimanere soltanto nella memoria. Deve diventare un punto di partenza – ha commentato l’assessore comunale allo sport Piero Indelicato – la nostra visione è quella di fare di Campobello una città dello sport e della cultura, investendo nei giovani, negli impianti, nelle associazioni e nelle opportunità di crescita sociale».