I lavori per la rete fognaria a Tre Fontane e Torretta Granitola riprenderanno a metà settembre. Stamattina al Comune di Campobello di Mazara sono stati consegnati oggi i nuovi lavori con i quali si dovrà completare la rete fognaria nelle frazioni. È stato il sub commissario della struttura nazionale unica per la depurazione Totò Cordaro a illustrare al sindaco Daniele Mangiaracina e al vice Leonardo Bascio – presente anche l’assessore Piero Indelicato – il progetto. La ripresa dei lavori è avvenuta dopo lo stop di gennaio 2021 a causa della risoluzione del contratto con la precedente Ati che si era aggiudicata i lavori. Ne è conseguito un contenzioso che si è chiuso a giugno 2025: «La richiesta originaria da parte dell’Ati era di 19 milioni – ha detto il Commissario Totò Cordaro – ma, grazie all’impegno dell’Avvocatura dello Stato, è stata chiusa a 1 milione di euro».