Concerto di beneficenza a sostegno del reparto di Radioterapia dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo e del reparto di Oncologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, sabato 9 agosto, ore 21, in piazza Favoroso a Tre Fontane. L’iniziativa è di Francesca Impallari e della figlia Martina Pagliarello che si esibiranno anche con alcuni loro brani che sono stati utilizzati per la sonorizzazione di servizi nell’ambito del programma televisivo “La vita in diretta” in onda su Raiuno. Il concerto è promosso da “MusicArt Culture”, con la compartecipazione della Pro Loco “Costa di Cusa” e il patrocinio gratuito del Comune di Campobello di Mazara, ed è inserito nella rassegna “Progetti del cuore” che promuove proprio la Impallari. Ad accompagnare i due ci saranno: Francesco Critti alle chitarre, Francesco Federico al basso e flauto, Antonio Troiano alla batteria, Gaspare Federico alle tastiere e programmazioni, Sofia Navetta e Christian Fazzino ai cori.