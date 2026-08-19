Una guida completa per atleti e allenatori che unisce la scienza della preparazione fisica con l’applicazione pratica nel ring. È il manuale dal titolo “Fisiologia, allenamento e performance negli sport da combattimento” di Giuseppe Stallone che verrà presentato mercoledì 19 agosto, ore 21, in piazza a Torretta Granitola. Quanto è contenuto nel libro si basa su evidenze scientifiche rigorose e sull’esperienza diretta acquisita lavorando con atleti di élite in discipline quali boxe, kickboxing e MMA. A dialogare con l’autore sarà Vincenzo Lupo, porterà il saluto il sindaco Daniele Mangiaracina. Interverranno, altresì, l’atleta diversamente abile Fausto Firreri, che ha curato la prefazione del libro, e l’allenatore di calcio Andrea Moceri. L’iniziativa è organizzata dal Comune, Encierro fitness club, Global boxing team e Club nautico di Torretta.