Da lunedì 3 a mercoledì 5 agosto la borgata di Torretta Granitola (Campobello di Mazara) si prepara ad accogliere il “Summer fest 2026” con musica, intrattenimento e spettacolo. La rassegna, promossa dall’associazione “Teatro Studio Mazarine” è stata presentata da Fabio Stinco (presidente del sodalizio), il consigliere provinciale Francesco Foggia e l’assessore comunale Piero Indalicato. La manifestazione prenderà il via lunedì 3 agosto con lo spettacolo “Cabaret Siciliano” de “I 4 Gusti”. Martedì 4 agosto sarà la volta del concerto de “I Dioscuri”, mentre mercoledì 5 agosto il festival si concluderà con “Radio Time 90”, il grande party musicale dedicato ai successi degli anni Novanta. A condurre le tre serate sarà Vittoria Abbenante.

Uno dei momenti più significativi del Summer Fest sarà la consegna del Premio “Il Faro”, riconoscimento istituito per valorizzare personalità che, attraverso il proprio talento, l’impegno e le capacità artistiche, hanno contribuito alla crescita e alla promozione del territorio.