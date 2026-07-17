Omaggio in parole e musica a Paolo Borsellino con l’iniziativa “Finché vive la memoria”, domenica 19 luglio, ore 20,30, in piazza Duca degli Abruzzi a Torretta Granitola, in occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio a Palermo in cui persero la vita il magistrato e gli agenti della sua scorta. L’iniziativa è del Comune in collaborazione con Teatro Abusivo di Marsala. Protagonisti della serata saranno Adriana Parrinello, Massimo Pastore, Franco Giacomarro e Giovanni Lamia, che accompagneranno gli spettatori in un viaggio emozionale dedicato alla figura del magistrato e al suo straordinario esempio umano e professionale. Ad aprire la serata sarà il sindaco Daniele Mangiaracina e l’assessore comunale alla legalità Bia Cusumano che interverrà sul significato della memoria quale fondamento dell’impegno civile e della lotta contro ogni forma di criminalità organizzata, ribadendo l’importanza di custodire e trasmettere l’esempio di Paolo Borsellino.