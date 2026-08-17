​Quello dei giochi senza frontiere è un appuntamento oramai consolidato per l’estate a Torretta Granitola. E anche quest’anno, grazie all’impegno dell’Avis Campobello e del Club nautico della borgata marinara, 46 bambini hanno potuto vivere una giornata all’insegna del divertimento, dell’unione e della solidarietà. Bambini di tutte le età: dai 4 anni sino ai 15 si sono sfidati a gruppi nella piazza principale della borgata. «Il messaggio che anche quest’anno abbiamo voluto diffondere è quello dell’importanza della donazione del sangue – ha detto Nino Accardo che sei anni addietro ha organizzato la prima edizione dei giochi – come ribadiamo sempre è un gesto semplice che salva la vita».​

