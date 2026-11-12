Domenica 13 dicembre, alle 18, il concerto in memoria del musicista castelvetranese scomparso nel dicembre 2025. L’iniziativa è ideata e coordinata da Leonardo Rizzo e Mariella Zancana. Sarà la musica a riunire nel ricordo di Valerio Rizzo artisti e comunità. Domenica 13 dicembre 2026, alle ore 18, il Baglio Florio del Parco Archeologico di Selinunte ospiterà “Ricordando Valerio Rizzo”, una serata dedicata al pianista e compositore castelvetranese scomparso prematuramente nel dicembre 2025, a soli 32 anni.

A un anno dalla sua scomparsa, l’appuntamento renderà omaggio al suo percorso umano e artistico attraverso il linguaggio che aveva scelto per esprimersi: la musica. L’ideazione e il coordinamento sono affidati a Leonardo Rizzo e Mariella Zancana, che riuniranno numerosi artisti per condividere con il pubblico questo momento di memoria.

Musicista raffinato e docente di pianoforte jazz al Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera, Valerio Rizzo aveva costruito un percorso fatto di ricerca, collaborazioni e incontri. Un’esperienza artistica che aveva lasciato un segno nella comunità musicale, mantenendo un legame con il territorio da cui proveniva. Aarà presente anche Alessandro Nastasi, astronomo del centro GAL Hassin. È stato lui a proporre di intitolare a Valerio Rizzo un asteroide: dal settembre 2026, il corpo celeste che orbita tra Marte e Giove porta ufficialmente il nome (151280) Valeriorizzo. Il cielo aveva già trovato posto nella musica del pianista castelvetranese: per il suo brano M101, Rizzo si era ispirato a una galassia a spirale nella costellazione dell’Orsa Maggiore.

La locandina annuncia la partecipazione di Mariella Zancana, Gabrio Bevilacqua, Carmelo Graceffa, Giuseppe Milici, Simona Trentacoste, Renato Pantaleo, Gaetano Presti, Alessandro Presti, Francesco Guaiana, Toti Cannistraro e Filippo Radicchi. Saranno presenti anche Martina Biguzzi, Nicola Caminiti, Emanuele Primavera, Alessandra Puleo, Eduardo La Scala, Maria Teresa Clemente, Fabio Pecorella e Salvatore D’Angelo, insieme al corpo di ballo della maestra Elvira Biondo.

Voci, strumenti e danza accompagneranno così una serata in cui il ricordo di Valerio troverà spazio nell’incontro tra diverse espressioni artistiche. Per chi lo ha conosciuto, ascoltato o ha condiviso con lui una parte del cammino, sarà un’occasione per ritrovarsi attorno alla sua passione e al contributo che ha lasciato alla musica. L’appuntamento è per domenica 13 dicembre alle 18, al Baglio Florio di Selinunte.