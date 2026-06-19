Domenica 21 giugno, alle ore 21, al tempio di Apollo nell’antica città di Selinunte torna l’iniziativa “Le isole si accendono”, giunta alla sua 23a edizione su un’idea di Mimmo Grasso e di Francesca Lombardo Di Rosa. Il testo scelto per la lettura è tratto da “Squittii. Versi illeggibili per tutti e nessuno”, raccolta poetica multilingue e sperimentale scritta dall’autore Roberto Lumuli Gaudioso. «La poesia non può essere elitaria, deve unire. Anche i linguaggi diversi e apparentemente lontani», spiega Francesca Lombardo Di Rosa.