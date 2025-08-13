“La meraviglia” è il tema di quest’anno del Festival della bellezza che dal 20 al 27 agosto fa tappa con 5 eventi al tempio di Hera al parco archeologico di Selinunte (Trapani). Monologhi teatrali inediti, lectio magistralis, concerti: il programma si apre mercoledì 20 agosto, ore 21, con Federico Buffa che porta in scena una narrazione sulle Olimpiadi, competizione sacralizzata tra storia, campioni e miti, accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi. Sabato 23 concerto ‘Piano solo’ di Stefano Bollani; domenica 24 Alessandro D’Avenia racconterà la ‘Stupefacenza: alla ricerca della gioia perduta’, una riflessione appassionante sul senso delle nostre vite e sulla ricerca della gioia che ci spetta e ci aspetta. Martedì 26 Umberto Galimberti esplorerà ‘Il mistero della bellezza: la meraviglia’, indagando la bellezza come simbolo, eccedenza di significato e ulteriorità di senso, meraviglia che sconvolge e rimanda a una dimensione dove confluiscono il sensibile e il sovrasensibile. Chiude mercoledì 27 Stefania Auci, autrice di bestseller mondiali, che narrerà ‘Lontano dal fumo e dai flutti’, riflessione inedita sul mare come esperienza e simbolo, spazio di deriva e di rivelazione.