Quest’anno i protagonisti saranno Igor Sibaldi, Sonia Bergamasco e Alessandro D’Avenia. Giovedì 22 agosto, ore 19,30 Igor Sibaldi porta in scena “Dioniso, dio oltre”, un dio outsider, ribelle, annientatore di limiti, varcatore di confini. Venerdì 23 agosto, ore 19,30, Sonia Bergamasco porta in scena “Il sogno di Beatrice”, la Principessa di Lampedusa assediata da un impetuoso flusso onirico. Sabato 24 agosto, ore 19,30, Alessandro D’Avenia porta in scena “L’Odissea e l’arte di essere mortali”, fascino e senso profondo d’un grande classico, poema del ritorno come creazione del destino, narrazione di gesta come gestazione. Biglietti disponibili sui circuiti Ticketone e Boxol. Info e aggiornamenti: www.festivalbellezza.it