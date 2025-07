Il quarto weekend dell’Estate di Selinunte, all’interno del cartellone costruito dal Parco archeologico e da CoopCulture in collaborazione con Genìa. Info e biglietti: www.coopculture.it. Si inizia domani (martedì 29 luglio) alle 21 con Voglio vederti danzare, uno dei più intensi omaggi musicali a Franco Battiato, in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla nascita e del quarto dalla scomparsa del grande cantautore. Il concerto sarà un vero viaggio immersivo tra i brani più amati e conosciuti dagli album di Battiato, dalla svolta eclettica dell’Era del cinghiale bianco ai riferimenti letterari di Prospettiva Nevskij, dalla riflessione sulla vita, la spiritualità e la trascendenza, il metodo Gurdjieff per la ricerca del proprio Centro di gravità permanente, ai dervisci rotanti immortalati nei versi di Voglio vederti danzare e molto altro. A dare voce alla sensibilità di Battiato, il messinese David Cuppari e la pescarese Giorgia Zaccagni, accompagnati da Simone Temporali (tastiere), Antonello Pacioni e Leonardo Guelpa (chitarre), Glauco Fantini (basso e cori), Mario Luciani (batteria). Gli archi dell’Ensemble Etna Contemporanea sono diretti da Giovanni Cernicchiaro che firma anche gli arrangiamenti con Temporali. Danza sufi con Silvia Layla e Grazia Cernuto, che evocano atmosfere mistiche in perfetta sintonia con l’universo filosofico e spirituale di Battiato. Biglietti: 40-20 euro.

Quattro atti, ciascuno è un moto dell’animo, un colore, una sonorità e una scenografia naturale, magnetica: Amore (rosso); Guarigione (blu); Fede (magenta) e Rinascita (bianco), guidati da una Voce dell’Universo. È questo il progetto Anima che giovedì (31 luglio) alle 21 Lidia Schillaci porterà a Selinunte: uno spettacolo scritto integralmente ed interpretato dalla straordinaria voce della cantautrice, una vera e propria live experience pensata per offrire al pubblico non solo un concerto, ma un percorso emozionale e spirituale. La accompagnano Ciccio Leo – che ha curato la direzione musicale e gli arrangiamenti dello spettacolo – e un quartetto d’archi, arrangiamenti di Giuseppe Vasapolli e coreografia di Giulia Tartamella, interpretata da Mario Manzella e Grazia Montelione, ballerini del collettivo K-osmosi. Lidia proporrà brani della musica internazionale e italiana, da classici rock iconici a canzoni d’autore, oltre ad alcuni brani autografi, rivisitati in chiave elettronica e viscerale, con arrangiamenti originali che fondono suoni ambient e orchestrali. “C’è uno spazio invisibile tra l’arte e il cuore umano, un luogo in cui il suono si fa memoria, il colore diventa vibrazione dell’anima. In questo spazio nasce ANIMA: un’esperienza artistica totale, viva, intensa, che supera i confini della performance per diventare viaggio interiore” spiega la Schillaci. A fine spettacolo, ogni spettatore sarà invitato a lasciare un pensiero all’interno della sfera dell’anima, una teca, contenitore simbolico all’uscita della venue. Biglietti: 15 euro.

PROSSIMI SPETTACOLI. E’ stato rimandato il debutto di “Ecuba”, in programma il 30 luglio, per le condizioni di salute della protagonista.

I prossimi protagonisti a Selinunte saranno Sarah Jane Morris e il menestrello della notte radiofonica italiana, Nick the Nightfly per gli ultimi due appuntamenti del progetto Agorà di Nova Civitas. Venerdì 1 agosto la voce calda e passionale di Sarah Jane Morris si “cucirà” alla chitarra di Tony Remy per un viaggio musicale tra jazz, rhythm’n’blues, folk e pop. Sabato 2 agosto Nick the Nightfly, voce storica di Radio Monte Carlo con la Sicily band, tra pop sofisticato e jazz, da Bacharach a Sting. Biglietti: 5 euro.

AUTORE. Redazione