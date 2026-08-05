Le ceneri dell’archeologo Clemente Marconi sono arrivate in Sicilia. A trasportarle è stata la moglie Rosalia Pumo che dagli Usa – dove il docente universitario è morto mentre dormiva – è rientrata pochi giorni addietro. Clemente Marconi con la missione della New York University e la Statale di Milano (i due Atenei dove lui insegnava) era legatissimo all’antica città di Selinunte dove ha scavato per tantissimi anni. E proprio per questo legame con particolare con Selinunte lunedì 10 agosto, alle ore 19, la moglie Rosalia Pumo con l’urna contenente le ceneri sarà a Selinunte per salutare brevemente i luoghi e soprattutto le persone care che lì, soprattutto durante questi ultimi mesi in cui si svolgevano le operazioni di scavo e ricerca, sono stati a fianco a Clemente. Si inizierà al baglio Florio per poi il corteo all’Acropoli dove alle ore 20 si terrà la benedizione delle ceneri. Prima di Selinunte, sabato 8 agosto, ore 16,30, presso l’Eremo della Madonna del Giubino di Calatafimi saranno celebrati i funerali. Il 18 agosto, alle ore 10, una messa in suffragio sarà celebrata nella chiesa di San Roberto Bellarmino (piazza Ungheria) a Roma. Poi l’urna con le ceneri sarà trasferita al cimitero monumentale di Verona dove si trova la tomba di famiglia.