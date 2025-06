Andrà in scena il 26 luglio, ore 21, al parco archeologico di Selinunte il musical “Il ragazzo dalla maschera di ferro”, a cura delle associazioni “Nuove vie”, “Mondo unito aps” e “Senso unico alternato”. Si tratta più di un semplice spettacolo teatrale: un viaggio emotivo e riflessivo che intende risvegliare negli spettatori la consapevolezza che la pace nel mondo inizia dal cuore di ciascuno di noi. Ispirato al celebre romanzo Il Visconte di Bragelonne di Alexandre Dumas, il musical porta in scena una delle vicende più affascinanti e misteriose della storia europea. Ambientato nella Parigi del 1662, racconta la storia del fratello gemello del Re Sole, imprigionato con il volto nascosto da una maschera di ferro. Ma, a differenza di molte storie di vendetta, questo racconto si chiude con un gesto di profondo valore umano da parte del fratello del re cattivo, dopo essere stato liberato: il perdono. Un atto che diventa simbolo di giustizia vera, e di speranza per un mondo più giusto e pacificato dove, grazie al gesto, il popolo riconosce finalmente il proprio vero re: un re che porta finalmente la pace.

A guidare questa riflessione sarà Marco Livia, conduttore della serata e direttore di produzione, affiancato da Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo. Una produzione originale, moderna e coinvolgente, che racconta la lotta per la verità, l’identità e la libertà, per arrivare a una giustizia che non cerca vendetta ma costruisce pace. Sul palco noti performer del teatro musicale italiano, daranno volto e voce ai personaggi di questa storia senza tempo.

Cast creativo:

• Autore libretto e Direttore creativo: Claudio Crocetti

• Liriche: Emiliano Palmieri

• Musiche e arrangiamenti originali: Tiziano Barbafiera

• Regia: Sandro Querci

• Revisione e vocal coach: Brunella Platania

• Coreografie: Camilla Gai

• Direzione di produzione e conduzione: Marco Livia

• Assistente di produzione: Claudia Grohovaz

• Assistente alla regia: Agata Biondi

• Maschere: Gittofx di Lorenzo Gitto

Interpreti principali:

• Filippo / Il ragazzo dalla maschera di ferro: Daniele Vita

• Luigi XIV: Umberto Vita

• Regina Anna: Brunella Platania

• Athos: Sandro Querci

• D’Artagnan: Emiliano Geppetti

• Porthos: Fabrizio Corucci

• Aramis: Alessandro Onorati

• Christine: Giuliana Di Dio

• Raoul: Michelangelo Nari

𝗣𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁a

https://tinyurl.com/MascheraSelinunte

