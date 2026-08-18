Anche a Marinella di Selinunte si organizza la Notte bianca ma, ironia della sorte vista l’attuale situazione incresciosa del porto intasato di posidonia, si chiamerà “Notte bianca del mare”. A organizzarla per venerdì 21 agosto è il Comune e la Pro Loco Selinunte, insieme ad alcuni operatori commerciali della borgata. Dallo scalo di Bruca, appunto, e sino al Calannino ci sarà musica, spettacolo, arte e intrattenimento. A tutti i partecipanti dal Comune hanno rivolto l’invito a «vestirsi di bianco, per creare un’atmosfera particolare e suggestiva». Inviti per il dress color a parte, il programma prenderà il via alle ore 20, in piazza Efebo, con l’inaugurazione della mostra “Un tuffo nell’arte” e l’apertura degli stand “Mercanti per caso…” lungo via Scalo di Bruca. Alle ore 21, in piazza Efebo, pianobar con Francesco Simi Sax e Lady C.; alla stessa ora, in piazza Empedocle, Giorgio & Elisa proporranno musica e balli di gruppo. Alle 21, in via Scalo di bruca, animazione per bambini, con giochi di gruppo, gonfiabili, mascotte e la partecipazione del coro degli Angeli. Al Calannino, ore 21, appuntamento con Area 51, Italian Pop Band, con un repertorio pensato per coinvolgere il pubblico tra pop, dance e revival. Alle ore 21,30, musica con la New Orleans Dixie Five; ore 22,30, piazza Efebo, spazio alla magia del “Bubbles Magic Show”. Ore 23, via Marco Polo-Calannino, dj set con Monachino, Vincenzo Salvo e Vincenzino.

«Abbiamo scelto di sostenere un progetto costruito insieme alla Pro Loco Selinunte a cui è stata affidata l’organizzazione e ad alcuni operatori della borgata, perché crediamo che la collaborazione tra istituzioni, associazioni e attività economiche sia fondamentale per rendere il territorio sempre più vivo e attrattivo. Sarà una notte dedicata alla musica, all’arte, alle famiglie, ai giovani e alla voglia di stare insieme», ha scritto sui social il sindaco Giovanni Lentini.