Sino a ottobre una vasta area marina antistante il porto di Marinella di Selinunte sarà interessata da attività di indagine geofisiche, geotecniche e di bonifica bellica. Ne da comunicazione la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo che ha autorizzato la “Poliservizi srl” all’attività con mezzi navali specifici. L’area interessata si trova al di fuori della fascia costiera dei 300 metri ma la Capitaneria ha vietato la navigazione nell’arco di almeno 500 metri dai mezzi navali che effettueranno le indagini in loco. Sul posto opererà la società Acsm con strumentazioni sub-bottom profiler, Side Scan Sonar e Multi Beam EchoSounder e poi indagini geotecniche a mezzo CPT (Cone Penetration test) e bonifica bellica nell’ambito del Progetto EIMed.