“Singing for Future” è il titolo del concerto di fine anno che il coro “DoReMi” dell’istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano ha tenuto al parco archeologico di Selinunte. Il concerto è stato il punto di arrivo del percorso educativo costruito con impegno, costanza e partecipazione. Percorso inserito nel progetto “Estate insieme: crescere, apprendere, condividere” – piano estate 2025–2026, è stato cofinanziato dal fondo sociale europeo Plus. Il coro è stato diretto dalla maestra Angela Romeo, accompagnata al pianoforte dalla docente Catia Ingrasciotta, con Gaspare Federico e Giacomo Sciaccotta. Ogni brano eseguito è stato accolto dagli applausi del pubblico non solo per la qualità dell’esecuzione, ma

soprattutto per ciò che rappresentava: il coraggio di salire sul palco, il valore del lavoro condiviso e la gioia di sentirsi parte di qualcosa di più grande.

«Questo concerto – ha dichiarato la dirigente Vania Stallone – rappresenta il senso più autentico della scuola: crescere insieme attraverso esperienze che educano, emozionano e lasciano il segno. La musica diventa occasione di incontro, partecipazione e valorizzazione dei talenti di ciascuno».