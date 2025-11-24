Si terranno al Parco Archeologico di Selinunte i Campionati italiani di corsa campestre. L’appuntamento è per la Festa del Cross in programma nelle giornate del 21 e 22 febbraio. Lo ha deciso il Consiglio Federale della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera che ha negli scorsi giorni approvato le date e le sedi dei principali campionati della prossima stagione invernale. Gli Assoluti indoor (comprese le prove multiple) si terranno nel weekend del 28 febbraio-1° marzo, al PalaCasali di Ancona, impianto che ospiterà altri tre eventi come i Tricolori Juniores e Promesse il 7-8 febbraio, i Tricolori Allievi il 14-15 febbraio, i Tricolori Master il 5-8 marzo. Sarà invece il Palaindoor di Padova a ospitare il 21-22 febbraio i Campionati italiani giovanili di prove multiple (Allievi, Juniores, Promesse).