È stato il concerto di Sergio Cammariere a inaugurare, sabato scorso al tempio E di Selinunte, il festival del mare e del gusto, la rassegna alla sua terza edizione organizzata dal “Galp Flag Il Sole e l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata”. Sono dieci in tutto gli appuntamenti che si svolgeranno nei Comuni aderenti al Galp Flag: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Menfi, Sciacca, Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle. Davanti al pubblico delle grandi occasioni (concerto sold out) l’artista calabrese ha confermato la sua versatilità cantautorale e l’impronta jazz della sua musica. Lo ha fatto con altri 3 artisti di tutto rispetto, che lo hanno accompagnato: la violoncellista Giovanna Famulari, il sassofonista Daniele Tittarelli e il fisarmonicista Roberto Gervasi.