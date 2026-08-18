Giovedì 20 agosto, ore 19,30, al teatro antico di Segesta andrà in scena “Traces of Rupture” col collettivo teatrale “Zoukak”, per Gibellina Capitale dell’arte contemporanea 2026. Lo spettacolo è la restituzione della residenza che il collettivo ha tenuto a Gibellina, ispirata alla storia stratificata della città e alle esperienze vissute dai suoi abitanti. In esclusiva per tutti i lettori di Balarm c’è la possibilità di comprare il biglietto a 10 euro, invece che a 25 euro. Per aderire alla promo e ottenere i biglietti è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 388.3479909, scrivendo la dicitura “Promo Zoukak” e specificando i nomi e cognomi (anche di più persone) degli spettatori interessati ad acquistare i biglietti ridotti.