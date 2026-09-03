Torna, a Santa Ninfa la rassegna letteraria dedicata alla poesia “Attraversando versi, mondi di poeti”. Venerdì 4 e sabato 5 settembre, con inizio alle ore 19, le iniziative si svolgeranno alla villa comunale di Santa Ninfa. Si inizierà con Stefania La Via che presenterà “Agli orli della notte”, per i caratteri di peQuodEditore. Seguirà – sabato 5 -Patrizia Sardisco con “Vanedda ri risetto” (Vicoli di quiete) per Vita Activa Nuova Poiein. Il tema che farà da sfondo alle due opere sarà quello della mancanza o della ferita. Si tratta di quella mozione di fondo che, dal di dentro, muove la creazione poetica. Già i simbolisti francesi (Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud…) compresero come “mancanza” e creazione poetica fossero intimamente collegate. Laçan, grande psicoanalista francese del secolo scorso, identificò tale vuoto come una vera e propria “mancanza ad essere”, costitutiva dello stesso essere umano. A moderare gli incontri saranno Biagio Accardo, poeta, e Tino Traina, poeta e critico letterario. Allieteranno le serate la cantante Enza Pollari e il maestro Antonino Lentini. La rassegna è patrocinata dal Comune.