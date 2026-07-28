Nell’ambito del “Sikano fest”, rassegna promossa dal Comune e in corso a Santa Ninfa, martedì 28 luglio, ore 21,30, alla villa comunale sarà ospite l’attore Pierpaolo Spollon che presenterà il suo libro “Tutto non benissimo (edizioni Ribalta). Spollon, attore veneto classe 1989, si è affermato nel panorama televisivo e cinematografico italiano. Ha debuttato nel 2009 con “Nel nome del male” e ha recitato in produzioni di successo come “Una grande famiglia”, “L’allieva” e “Doc – nelle tue mani”. Nel 2021, ha ricevuto riconoscimenti per il ruolo di Nanni in “Blanca”. Attualmente è impegnato in vari progetti tra cui il film “Come fratelli” e la serie “Chiaro Scuro”, in arrivo su Netflix. A dialogare con lui sarà il giornalista Max Firreri. Ingresso libero. Il romanzo di Pierpaolo Spollon, con autoironia, riflette sulla superficialità con cui spesso si affronta la vita, che prima o poi, comunque, ti presenta il conto.