Torna rinnovato alla fruizione del pubblico il nuovo campo di calcetto del Bastione, nel centro di Santa Ninfa. Domenica 14 giugno, alle ore 17,30, si terrà l’inaugurazione del campo rinnovato, alla presenza del sindaco Carlo Ferreri e, tra gli altri, del deputato regionale Stefano Pellegrino. È stato lui, infatti, a fare inserire nella Finanziaria regionale dello scorso anno la somma di 117 mila che sono serviti al Comune per ammodernare il campo che si era ammalorato. Il tempo e l’usura, infatti, avevano completamente danneggiato l’erba sintetica dove si gioca e all’interno degli stessi spogliatoi pioveva. Con la somma erogata dalla Regione il campo è stato riqualificato: un nuovo manto erboso sintetico, illuminazione led, rete para pallone e spogliatoi ristrutturati. Già per il mese di luglio il campo sarà location di un torneo di calcetto che vedrà la partecipazione di venti squadre anche provenienti dalla Valle del Belìce.