Dalla sicurezza a bordo dell’auto al pericolo delle droghe, al bullismo, al cyberbullismo. È stato un incontro che ha toccato questi aspetti ed altri ancora nell’ottica della prevenzione, quello che si è svolto presso l’istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa tra gli alunni e i carabinieri. Per l’Arma sono stati presenti il capitano della Compagnia di Castelvetrano Giovanni Mantovani, il maresciallo della locale stazione Antonio Chiriatti. Ad accoglierli la dirigente Maria Letizia Natalia Gentile e il sindaco Carlo Ferreri. All’incontro hanno partecipato le classi della scuola secondaria di I grado e delle classi quinte della scuola primaria “Rosmini”. Il capitano Mantovani ha spiegato ai ragazzi le molteplici attività che i carabinieri mettono in atto nel territorio italiano dal lontano 1870, soffermandosi sul ruolo di supporto e sostegno a tutti i cittadini, a partire dai più fragili come anziani e ragazzi. All’interno del cortile della scuola, gli allievi hanno avuto anche la possibilità di vedere da vicino un’auto dei carabinieri. Al termine dell’incontro è stato proiettato il cortometraggio realizzato l’anno scorso sulle note della canzone inedita “#no al bullismo”, del maestro Nunzio Ortolano.