C’è più di un pezzo di Campobello di Mazara nel grande spettacolo di Sanremo (la gara ufficiale all’Ariston e tante altre iniziative di contorno) che questa settimana viene seguito da milioni di telespettatori e non solo. Nella gara tra i big c’è Arisa il cui brano “Magica Favola” è stato scritto con Giuseppe Anastasi, campobellese doc, suo ex compagno storico e oggi autore di molte sue canzoni. Insieme ad Anastasi firmano il testo anche Marco Cantagalli, Fabio Dalè e Carlo Frigerio. In questi giorni Peppe Anastasi, cresciuto con la sua chitarra a Torretta Granitola alla quale è rimasto legato e dove ogni anno torna, si trova a Sanremo per seguire da dietro le quinte la kermesse.

Ma sempre di Campobello nel paese dei fiori c’è anche la giovane Marianna Alè, 15 anni, che sta partecipando a Sanremo Newtalent, ideato da Devis Paganelli con la collaborazione del maestro Vince Tempera. «Il poter essere in gara è già di per sè un premio», ha commentato la giovane Alè. I migliori 5 cantanti di questa edizione a Sanremo passano direttamente alle finali nazionali di categoria a Rimini in settembre. E Mariana Alè è in gara aspirando al podio. Per la giovane campobellese è l’ennesima sfida nazionale. Ha già partecipato al talent show “Io canto generation” dove ha impressionato con l’interpretazione del brano “Hurt”.