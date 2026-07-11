Un festival del libro lungo tre mesi, decine di incontri, dibattiti e presentazioni con la partecipazione di numerosi autori e autrici, in gran parte giornalisti delle principali testate nazionali. È questo il filo conduttore di “Zabook – Il Borgo che legge”, che si svolgerà dal 14 luglio al 20 settembre a Sambuca di Sicilia. Una rassegna che già alla sua prima edizione si presenta con un programma variegato e che affronterà temi di stringente attualità: dalla lotta alla mafia all’immagine della Sicilia raccontata da grandi scrittori, dai temi della migrazione alle guerre in Medio Oriente e in Ucraina. Il festival, ideato e diretto dal giornalista Franco Nuccio, è organizzato dal Comune di Sambuca guidato dalla sindaca Giovanna Casà, in collaborazione con la Strada degli Scrittori, Unitre, la Fondazione Sicana, la Sicilbanca, la Strada del Vino delle Terre Sicane e le Città del Vino e col patrocinio dell’Ordine regionale dei Giornalisti di Sicilia.

Tutti gli incontri si svolgeranno, alle ore 18,30, nel cortile di palazzo Panitteri, sede di rappresentanza del Comune, ad eccezione della “Strada del Libro” che chiuderà Zabook il 19 e 20 settembre. Una due giorni che si trasformerà in una sorta di festival diffuso, con scrittori, scrittrici e case editrici che incontreranno i lettori in diversi luoghi del Borgo. Ad aprire il programma della rassegna sarà il 14 luglio il giornalista Carmelo Sardo, volto noto del Tg5, che presenterà il suo libro appena pubblicato “L’ultima estate di un uomo per bene” (Zolfo editore). Il 29 luglio sarà la volta di Attilio Bolzoni, uno dei giornalisti che si occupa da molti anni di vicende di mafia prima sulle colonne del quotidiano L’Ora, poi di Repubblica e infine del Domani. Bolzoni presenterà il suo ultimo libro “Immortali: Perché la mafia è tornata com’era prima di Giovanni Falcone” (Fuori scena). Il 2 agosto Giuseppe Cerasa presenterà “Sipario siciliano. Storie di donne, passioni, segreti, mafia ed eroi senza gloria” (Aragno). Il 23 agosto spazio ai temi della politica nazionale con l’inviato del Corriere della Sera Marco Galluzzo, che da molti anni segue per conto del quotidiano milanese Palazzo Chigi, con il suo “Berlusconi confidential: Biografia non autorizzata di dieci anni al potere” (Rubettino). Il 29 agosto il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri presenterà “La Sicilia non esiste. L’isola tra realtà e racconto, tra storia e leggenda” (Zolfo editore). Il 5 settembre una serata in memoria di Paolo Borsellino e delle vittime della strage in cui furono trucidati anche cinque agenti di scorta. La giornalista del Tg1 Giovanna Cucè e l’attivista per i diritti civili Nadia Furnari, presentano “Rita Atria, la settima vittima di via D’Amelio” (Mesogea). E sempre alle vittime della strage di via D’Amelio è dedicato il libro di Mari Albanese “Cinque vite. Racconti inediti dei familiari della scorta di Paolo Borsellino” (Navarra editore). L’11 settembre si presenta il libro di Alaa Faraj e Alessandra Sciurba “Perché ero ragazzo” (Sellerio).

“Zabook” si concluderà il 19 e 20 settembre con “La Strada del libro”, la fiera dell’editoria siciliana. Tra gli autori che parteciperanno alla rassegna, curata anche dal direttore artistico Toti Ferlita, figurano Lorenzo Tondo, corrispondente dall’Italia del quotidiano londinese Guardian, con il suo libro “Trame di guerra. I molti volti di un unico conflitto dall’Ucraina al Medio Oriente” (Mondadori). E ancora Costanza Di Quattro con “La mezza” (La Nave di Teseo); Giosuè Calaciura con “L’Ammiraglio” (Sellerio); Francesco Terracina con “Mal di Sicilia” (Laterza); Gian Mauro Costa con “Gli immortali” (Mondadori); Davide Camarrone “I maestri di Gibellina” (Sellerio). Il clou della rassegna sarà rappresentato dalle due serate che si svolgeranno al Belvedere, la terrazza in cima alla rocca di Sambuca. Il 19 settembre il Procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il giornalista di Repubblica Salvo Palazzolo presenteranno il loro libro “La mafia che cambia” (Rizzoli). Ospite d’onore di questa serata del 19 settembre la scrittrice Nadia Terranova. Il 20 settembre, infine, chiuderà la manifestazione il giornalista del Corriere della Sera e direttore della Strada degli Scrittori Felice Cavallaro con il suo libro “Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra” (Solferino). Nel corso della serata, con la presenza dell’attrice protagonista Ester Pantano, sarà proiettato anche il film “Francesca e Giovanni. Una storia d’amore e di mafia”, tratto dal libro di Cavallaro, con la regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi.