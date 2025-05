Sei auto sono andate a fuoco sul corso dei Mille a Salemi. Le fiamme si sarebbero sviluppate da una Mercedes classe C condotta da una donna in stato di gravidanza che si sarebbe fermata nei pressi delle altre auto in sosta, mettendosi in salvo. Le fiamme hanno così distrutto l’auto della donna e le altre cinque che si trovavano parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi della protezione civile. Indaga la polizia municipale.

AUTORE. Redazione