Doppia inaugurazione, oggi tra Salemi e Partanna, per le Case della comunità che si stanno aprendo in provincia di Trapani, con una corsa contro il tempo, grazie ai fondi Pnrr. Stamattina il Commissario straordinario dell’Asp Trapani Sabrina Pulvirenti ha inaugurato la Casa della comunità in via Dante Alighieri a Salemi. Tra gli altri hanno partecipato il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, il sindaco Vito Scalisi, i direttori, sanitario e amministrativo dell’Asp, Danilo Greco e Danilo Palazzolo, il presidente dell’Ordine dei Medici, Filippo Mangiapane, e dirigenti e operatori sanitari. La struttura contiene anche dieci stanze degenza, con 20 posti letto, oltre ad ambulatori specialistici e infermieristici. A seguire il Commissario straordinario Sabrina Pulvirenti, insieme al Vescovo Angelo Giurdanella e al presidente del consiglio comunale di Partanna, Valeria Accardo, ha inaugurato la Casa di comunità di Partanna. In particolare sono stati aperti i locali al piano terra, mentre quelli al primo piano erano attivi dallo scorso marzo.