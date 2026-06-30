Il plesso scolastico di Salaparuta dell’Istituto comprensivo “Luigi Capuana” è stato dotato di un’aula immersiva, realizzata grazie ai fondi regionali destinati all’innovazione e al miglioramento dell’offerta formativa. Al taglio del nastro hanno preso parte: la dirigente Maria Letizia Gentile, il sindaco Michele Saitta, l’assessore all’istruzione Manuela Augello, il presidente del consiglio comunaleSara Crocchiolo, il vice Agata Pizzolato. Venti docenti hanno partecipato a uno specifico percorso di formazione finalizzato all’utilizzo delle nuove tecnologie e delle potenzialità offerte dall’aula immersiva. Dopo il taglio del nastro, i presenti hanno avuto l’opportunità di assistere alla proiezione di contenuti immersivi e di sperimentare direttamente le funzionalità della nuova aula, vivendo un’esperienza coinvolgente e innovativa capace di aprire nuovi orizzonti all’apprendimento.